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Президент Узбекистана посетит Россию 5-7 октября

Президент Узбекистана посетит Россию 5-7 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября посетит Россию с официальным визитом и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Другие страны
4 октября 2023 г. 14:57
Президент Узбекистана посетит Россию 5-7 октября

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября посетит Россию с официальным визитом и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 5-7 октября посетит эту страну с официальным визитом. В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение в городе Москве переговоров лидеров двух государств. Глава Узбекистана также встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке President of Uzbekistan due in Russia
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidenti Rusiyaya səfər edəcək

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