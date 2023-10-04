Президент Узбекистана посетит Россию 5-7 октября

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября посетит Россию с официальным визитом и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября посетит Россию с официальным визитом и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 5-7 октября посетит эту страну с официальным визитом. В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение в городе Москве переговоров лидеров двух государств. Глава Узбекистана также встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.