Президент Узбекистана на следующей неделе совершит визит в ОАЭ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправится с официальным визитом в ОАЭ 13-16 января.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13-16 января посетит с визитом ОАЭ.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Отмечается, что визит будет совершен по приглашению президента ОАЭ Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна.

В ходе визита Мирзиёев проведет двусторонние переговоры со своим коллегой, примет участие в работе международного саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".

"По итогам переговоров на высшем уровне ожидается принятие пакета соглашений, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества двух государств", - отмечает пресс-служба.