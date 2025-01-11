Президент Узбекистана на следующей неделе совершит визит в ОАЭ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13-16 января посетит с визитом ОАЭ.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Отмечается, что визит будет совершен по приглашению президента ОАЭ Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна.
В ходе визита Мирзиёев проведет двусторонние переговоры со своим коллегой, примет участие в работе международного саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".
"По итогам переговоров на высшем уровне ожидается принятие пакета соглашений, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества двух государств", - отмечает пресс-служба.