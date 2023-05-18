О нас

Президент Узбекистана Мирзиёев проведет переговоры с Си Цзиньпином

Президент Узбекистана Мирзиёев проведет переговоры с Си Цзиньпином Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Китай, в четверг запланированы его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а в пятницу он примет участие в саммите "Центральная Азия - Китай".
Другие страны
18 мая 2023 г. 08:06
Президент Узбекистана Мирзиёев проведет переговоры с Си Цзиньпином

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Китай, в четверг запланированы его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а в пятницу он примет участие в саммите "Центральная Азия - Китай".

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе узбекского лидера.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. В соответствии с программой визита глава нашего государства 18 мая проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. 19 мая президент Узбекистана примет участие в первом саммите глав государств в формате "Центральная Азия - Китай", - говорится в сообщении.

Форум в Сиане проведет Си Цзиньпин. В мероприятии также примут участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Uzbek President arrives in China
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidenti Çin lideri ilə görüşəcək

Другие новости из категории

В турецком Ширнаке ликвидированы еще 2 террориста РКК
В турецком Ширнаке ликвидированы еще 2 террориста РКК
18 мая 2023 г. 06:23
Штат Монтана первым в США полностью запретил TikTok
Штат Монтана первым в США полностью запретил TikTok
18 мая 2023 г. 05:48
Япония сократила импорт угля из России на более 80%
Япония сократила импорт угля из России на более 80%
18 мая 2023 г. 04:45
В Гватемале произошло сильное землетрясение
В Гватемале произошло сильное землетрясение
18 мая 2023 г. 03:39
Замминистра обороны США уходит в отставку
Замминистра обороны США уходит в отставку
18 мая 2023 г. 02:48
Украина и Польша могут заключить новый договор о добрососедстве
Украина и Польша могут заключить новый договор о добрососедстве
18 мая 2023 г. 01:51
Китай при экспорте беспилотников делает невозможным их применение против КНР
Китай при экспорте беспилотников делает невозможным их применение против КНР
18 мая 2023 г. 01:32
США предложили Израилю совместное военное планирование в отношении Ирана
США предложили Израилю совместное военное планирование в отношении Ирана
18 мая 2023 г. 00:30
Премьер Черногории: Украинские беженцы стали составлять 5% населения страны
Премьер Черногории: Украинские беженцы стали составлять 5% населения страны
18 мая 2023 г. 00:12
Глава спецназа Судана готов встретиться с командующим армии
Глава спецназа Судана готов встретиться с командующим армии
17 мая 2023 г. 23:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi