Президент Узбекистана Ислам Каримов попал в больницу

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Президент Узбекистана Ислам Каримов находится на стационарном лечении.
Как передает Report, об этом говорится в распространенном в воскресенье информационном сообщении кабинета министров Узбекистана.
"Кабинет министров Республики Узбекистан сообщает, что президент Республики Узбекистан Ислам Каримов находится на стационарном лечении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по мнению специалистов, полное медицинское обследование и последующее лечение потребуют определенного времени.
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