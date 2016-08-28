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    Президент Узбекистана Ислам Каримов попал в больницу

    Ислам Каримов находится на стационарном лечении

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Президент Узбекистана Ислам Каримов находится на стационарном лечении.

    Как передает Report, об этом говорится в распространенном в воскресенье информационном сообщении кабинета министров Узбекистана.

    "Кабинет министров Республики Узбекистан сообщает, что президент Республики Узбекистан Ислам Каримов находится на стационарном лечении", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что, по мнению специалистов, полное медицинское обследование и последующее лечение потребуют определенного времени.

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