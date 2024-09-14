Президент Узбекистана и канцлер ФРГ проведут переговоры на следующей неделе

В Самарканде состоятся переговоры на высшем уровне между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и канцлером Германии Олафом Шольцом, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между странами.

В Самарканде состоятся переговоры на высшем уровне между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и канцлером Германии Олафом Шольцом, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между странами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу узбекского президента.

Согласно информации, Шольц 15-16 сентября посетит Узбекистан с официальным визитом

"Особое внимание на переговорах лидеров стран будет уделено расширению торгово-экономического, технологического и инвестиционно-финансового партнерства, углублению кооперации с ведущими немецкими компаниями и банками, продолжению активного взаимодействия в сфере трудовой миграции, экологии, образования, здравоохранения, культуры, туризма и других направлениях", - подчеркивается в информации.

Ожидается, что президент Узбекистана и Федеральный канцлер Германии также проведут совместную встречу с деловыми кругами двух стран.

Ранее сообщалось, что Канцлер Германии Олаф Шольц 15 сентября отправится в страны Центральной Азии. Первым пунктом назначения станет Узбекистан. Далее он отправится в Казахстан, где примет участие в саммите в формате "C5 плюс 1".