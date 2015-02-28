Президент Уругвая покидает свой пост

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня истекает мандат президента Уругвая Хосе Мухики. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, согласно конституции, глава государства не имел права баллотироваться на второй срок подряд. По результатам прошедших в Уругвае выборов, 1 марта 2015 года бывший президент этой страны, 74-летний врач-онколог Табаре Васкес вернется к власти после 4-летнего перерыва.

Тем не менее Мухика не собирается уходить с политической арены и займет сенаторский пост.

Отметим, что Хосе Мухику пресса окрестила "самым бедным президентом в мире".