Президент Украины ввел санкции против 76 человек

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против 76 лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против 76 лиц.

Как передает Report, об этом говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.

"Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 мая "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - отмечается в указе.

В перечне лиц, против которых вводятся санкции, попали экс-советник его офиса Алексей Арестович, гендиректор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, сын бывшего премьера Украины Николая Азарова Алексей Азаров, российский политический деятель, бывший мэр Братска Сергей Серебренников.

Санкции, в частности, предусматривают лишение государственных наград Украины, блокирование активов на территории страны, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества.