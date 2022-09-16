Президент Украины утвердил соглашение с ЕС о "транспортном безвизе"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении соглашения с Евросоюзом о либерализации автомобильных перевозок, который украинские власти называют "транспортным безвизом".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении соглашения с Евросоюзом о либерализации автомобильных перевозок, который украинские власти называют "транспортным безвизом".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, текст документа приводится в пятницу на сайте украинского лидера.

"Утвердить соглашение между Украиной и Европейским союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом, подписанное 29 июня 2022 года в городе Лион", - говорится в документе.

Переговоры о заключении соглашения о "транспортном безвизе" начались осенью 2021 года. Оно предусматривает меры по упрощению взаимного признания водительских документов. Украина и ЕС освобождают владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.