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Президент Украины утвердил соглашение с ЕС о "транспортном безвизе"

Президент Украины утвердил соглашение с ЕС о "транспортном безвизе" Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении соглашения с Евросоюзом о либерализации автомобильных перевозок, который украинские власти называют "транспортным безвизом".
Другие страны
16 сентября 2022 г. 18:19
Президент Украины утвердил соглашение с ЕС о транспортном безвизе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении соглашения с Евросоюзом о либерализации автомобильных перевозок, который украинские власти называют "транспортным безвизом".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, текст документа приводится в пятницу на сайте украинского лидера.

"Утвердить соглашение между Украиной и Европейским союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом, подписанное 29 июня 2022 года в городе Лион", - говорится в документе.

Переговоры о заключении соглашения о "транспортном безвизе" начались осенью 2021 года. Оно предусматривает меры по упрощению взаимного признания водительских документов. Украина и ЕС освобождают владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

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Версия на английском языке President of Ukraine approves agreement with EU on "visa-free transport"

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