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    Президент Украины: "Страна готова к войне"

    «Украинская армия находится в значительно лучшем состоянии»

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Украинский президент заявляет, что Украина готова к сценарию полномасштабной войны.

    Как передает Report, об этом заявил Петр Порошенко в интервью немецкой газете Bild, короткая версия которого выложена на сайте издания.

    "Мы подготовились к сценарию полномасштабной войны. Украинская армия находится в значительно лучшем состоянии, чем всего пять месяцев назад", - заявил Порошенко.

    Вместе с тем, президент Украины подчеркнул, что "мы не хотим ничего больше, чем мир, но, к сожалению, пока мы вынуждены думать и о наихудших сценария".

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