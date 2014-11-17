Президент Украины: "Страна готова к войне"

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Украинский президент заявляет, что Украина готова к сценарию полномасштабной войны.

Как передает Report, об этом заявил Петр Порошенко в интервью немецкой газете Bild, короткая версия которого выложена на сайте издания.

"Мы подготовились к сценарию полномасштабной войны. Украинская армия находится в значительно лучшем состоянии, чем всего пять месяцев назад", - заявил Порошенко.

Вместе с тем, президент Украины подчеркнул, что "мы не хотим ничего больше, чем мир, но, к сожалению, пока мы вынуждены думать и о наихудших сценария".