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Президент Украины сообщил о подготовке к новому этапу обмена пленными с Россией

Президент Украины сообщил о подготовке к новому этапу обмена пленными с Россией Продолжается подготовка нового этапа обмена пленными между Украиной и РФ.
Другие страны
23 июля 2025 г. 20:46
Президент Украины сообщил о подготовке к новому этапу обмена пленными с Россией

Продолжается подготовка нового этапа обмена пленными между Украиной и РФ.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Сегодня же весь день - подготовка нового этапа обмена. Мы ждем наших дома. Очень важно, что несмотря на все сложности украинцы возвращаются домой", - сказал Зеленский.

Он отметил, что проходят проверки по каждой фамилии, поскольку "было уже немало случаев, когда ребята были в списках пропавших без вести, но мы их находили в плену".

"Каждый раз мы все это очень внимательно проверяем", - добавил украинский лидер.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Rusiya ilə məhbus mübadiləsinin yeni mərhələsinə hazırlıq barədə məlumat verib

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