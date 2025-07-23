Президент Украины сообщил о подготовке к новому этапу обмена пленными с Россией

Продолжается подготовка нового этапа обмена пленными между Украиной и РФ.
Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"Сегодня же весь день - подготовка нового этапа обмена. Мы ждем наших дома. Очень важно, что несмотря на все сложности украинцы возвращаются домой", - сказал Зеленский.
Он отметил, что проходят проверки по каждой фамилии, поскольку "было уже немало случаев, когда ребята были в списках пропавших без вести, но мы их находили в плену".
"Каждый раз мы все это очень внимательно проверяем", - добавил украинский лидер.