Президент Украины сообщил о подготовке к новому этапу обмена пленными с Россией

Продолжается подготовка нового этапа обмена пленными между Украиной и РФ.

Продолжается подготовка нового этапа обмена пленными между Украиной и РФ.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Сегодня же весь день - подготовка нового этапа обмена. Мы ждем наших дома. Очень важно, что несмотря на все сложности украинцы возвращаются домой", - сказал Зеленский.

Он отметил, что проходят проверки по каждой фамилии, поскольку "было уже немало случаев, когда ребята были в списках пропавших без вести, но мы их находили в плену".

"Каждый раз мы все это очень внимательно проверяем", - добавил украинский лидер.