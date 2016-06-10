Президент Украины разрешил иностранцам служить в армии по контракту

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О положении о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины иностранцами и лицами без гражданства".

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, указ направлен на упорядочивание определенной Законом "О воинской обязанности и военной службе" системы комплектования должностей рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту в Вооруженных силах Украины иностранцами и лицами без гражданства.

Принятие указа позволит иностранцам и лицам без гражданства, которые ранее не проходили военную службу, добросовестно выполнить в добровольном порядке свой долг по защите независимости и территориальной целостности Украины.