 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Украины разрешил иностранцам служить в армии по контракту

    Петр Порошенко подписал указ О положении о прохождении военной службы в ВС Украины иностранцами и лицами без гражданства

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О положении о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины иностранцами и лицами без гражданства". 

    Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, указ направлен на упорядочивание определенной Законом "О воинской обязанности и военной службе" системы комплектования должностей рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту в Вооруженных силах Украины иностранцами и лицами без гражданства. 

    Принятие указа позволит иностранцам и лицам без гражданства, которые ранее не проходили военную службу, добросовестно выполнить в добровольном порядке свой долг по защите независимости и территориальной целостности Украины.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi