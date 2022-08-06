Президент Украины провел совещание по возмещению стране ущерба

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по возмещению Украине ущерба, причиненного РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по возмещению Украине ущерба, причиненного РФ.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается на сайте главы государства в субботу.

В целях создания и внедрения механизма компенсации президент сформировал специальную рабочую группу под председательством руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в которую вошли представители Кабинета министров и ведущие украинские и иностранные юристы-международники.

Участники совещания обсудили ход переговорного процесса по принудительному изъятию активов РФ в пользу Украины и скоординировали шаги в этом направлении. В частности, идет работа над созданием специальной компенсационной комиссии путем заключения многостороннего международного договора с партнерами Украины. Эта комиссия сможет рассматривать заявления о возмещении вреда, причиненного войной.