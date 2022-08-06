Президент Украины провел совещание по возмещению стране ущерба

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по возмещению Украине ущерба, причиненного РФ.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается на сайте главы государства в субботу.
В целях создания и внедрения механизма компенсации президент сформировал специальную рабочую группу под председательством руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в которую вошли представители Кабинета министров и ведущие украинские и иностранные юристы-международники.
Участники совещания обсудили ход переговорного процесса по принудительному изъятию активов РФ в пользу Украины и скоординировали шаги в этом направлении. В частности, идет работа над созданием специальной компенсационной комиссии путем заключения многостороннего международного договора с партнерами Украины. Эта комиссия сможет рассматривать заявления о возмещении вреда, причиненного войной.