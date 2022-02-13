Президент Украины провел разговор с главой Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсудил последние переговоры советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине и применение санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсудил последние переговоры советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине и применение санкций.

Как передает Report, об этом Зеленский написал в социальной сети Instagram.

"Обменялись мнениями с Шарлем Мишелем о встрече советников лидеров "Нормандской четверки" в Берлине, будущих дипломатических усилиях и санкциях. Самый большой враг для нас сегодня – паника. Важным сигналом поддержки со стороны ЕС является то, что посольства европейских стран продолжают работать на Украине", - написал Зеленский.