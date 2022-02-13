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Президент Украины провел разговор с главой Евросовета

Президент Украины провел разговор с главой Евросовета Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсудил последние переговоры советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине и применение санкций.
Другие страны
13 февраля 2022 г. 14:22
Президент Украины провел разговор с главой Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсудил последние переговоры советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине и применение санкций.

Как передает Report, об этом Зеленский написал в социальной сети Instagram.

"Обменялись мнениями с Шарлем Мишелем о встрече советников лидеров "Нормандской четверки" в Берлине, будущих дипломатических усилиях и санкциях. Самый большой враг для нас сегодня – паника. Важным сигналом поддержки со стороны ЕС является то, что посольства европейских стран продолжают работать на Украине", - написал Зеленский.

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Версия на английском языке Ukraine's president talks with head of European Council
Версия на азербайджанском языке Zelenski Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Şarl Mişellə danışıb

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