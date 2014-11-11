Президент Украины призвал Турцию усилить сотрудничество для защиты прав крымских татар

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Президент Украины провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который прибыл в Киев для участия в третьем заседании Совместной группы стратегического планирования - рабочим органом Стратегического совета высокого уровня Украины и Турции. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт президента Украины, в ходе встречи министр иностранных дел Турции заявил, что его страна поддерживает Мирный план президента Украины по урегулированию ситуации на Донбассе. "Хочу подтвердить нашу полную поддержку территориальной целостности Украины. Мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма", - отметил турецкий министр.

Глава государства поблагодарил Турцию за поддержку территориальной целостности Украины и отметил важность позиции Турции на международной арене, в частности, в международных организациях.

Петр Порошенко призвал усилить сотрудничество для защиты прав крымско-татарского народа. Он напомнил, что лидерам крымских татар Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову все еще запрещен въезд в Крым. Президент выразил надежду, что Турция поддержит международную позицию по реагированию на нарушение Россией своих международных обязательств в области прав человека.

Со своей стороны, глава МИД Турции поблагодарил президента Украины за поддержку крымских татар. Он также сообщил о готовности Турции стать участником конференции доноров и инвесторов для Украины, которая состоится в начале следующего года.