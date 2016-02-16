Президент Украины призвал генпрокурора и премьера уйти в отставку

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко призвал генпрокурора Виктора Шокина и премьер-министра Арсения Яценюка уйти в отставку.

Как сообщает Report, об этом говорится в соответствующем обращении, размещенном на сайте президента Украины.

"К сожалению, ГПУ не смогла заручиться доверием общества. И именно поэтому на повестке дня стоит вопрос об отставке генпрокурора", - отмечается в заявлении.

Порошенко также заявил о необходимости "тотального переформатирования" правительства страны.

В то же время, пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко написал в Twitter, что Порошенко призвал премьер-министра Арсения Яценюка уйти в отставку "для восстановления доверия к власти".