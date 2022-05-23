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Президент Украины присвоил польскому городу звание "город-спаситель"

Президент Украины присвоил польскому городу звание "город-спаситель" Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил польскому городу Жешув звание "город-спаситель".
Другие страны
23 мая 2022 г. 07:12
Президент Украины присвоил польскому городу звание город-спаситель

Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил польскому городу Жешув звание "город-спаситель".

Как передает Report, об этом сказал Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины.

"Перед этим выступлением я подписал указ, который отмечает особую роль польского города Жешув. Я ввел специальное почетное звание "город-спаситель" для городов-партнеров нашей государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии. От имени всего украинского народа я выскажу большую благодарность городу Жешуву - первому городу-спасителю", - сказал Зеленский.

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