Президент Украины присвоил польскому городу звание "город-спаситель"

Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил польскому городу Жешув звание "город-спаситель".

Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил польскому городу Жешув звание "город-спаситель".

Как передает Report , об этом сказал Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины.

"Перед этим выступлением я подписал указ, который отмечает особую роль польского города Жешув. Я ввел специальное почетное звание "город-спаситель" для городов-партнеров нашей государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии. От имени всего украинского народа я выскажу большую благодарность городу Жешуву - первому городу-спасителю", - сказал Зеленский.