Президент Украины прибыл в Тирану

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Албании Тирану.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Албании Тирану.

Как передает Report, об этом в своем аккаунте в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Албании Игли Хасани.

Он в ночь на 28 февраля опубликовал соответствующее фото.

"Большая честь приветствовать президента Зеленского в Тиране. Ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе с Россией", - подписал он фото.

Заметим, что в Офис президента Украины ранее не информировал о визите главы государства в Албанию.