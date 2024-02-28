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Президент Украины прибыл в Тирану

Президент Украины прибыл в Тирану Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Албании Тирану.
Другие страны
28 февраля 2024 г. 04:23
Президент Украины прибыл в Тирану

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Албании Тирану.

Как передает Report, об этом в своем аккаунте в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Албании Игли Хасани.

Он в ночь на 28 февраля опубликовал соответствующее фото.

"Большая честь приветствовать президента Зеленского в Тиране. Ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе с Россией", - подписал он фото.

Заметим, что в Офис президента Украины ранее не информировал о визите главы государства в Албанию.

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