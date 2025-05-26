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Президент Украины посетит Германию 28 мая

Президент Украины посетит Германию 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая совершит визит в Германию.
Другие страны
26 мая 2025 г. 16:58
Президент Украины посетит Германию 28 мая

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая совершит визит в Германию.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

В ходе визита он проведет переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Мерц намерен обсудить с Зеленским возможные шаги на пути к дальнейшим техническим переговорам между Россией и Украиной, а также продолжение военной помощи Киеву.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений в Украину после США. До сегодняшнего дня размер помощи составил €44 млрд.

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