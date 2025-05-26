Президент Украины посетит Германию 28 мая

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая совершит визит в Германию.
Как передает Report, об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.
В ходе визита он проведет переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
Мерц намерен обсудить с Зеленским возможные шаги на пути к дальнейшим техническим переговорам между Россией и Украиной, а также продолжение военной помощи Киеву.
Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений в Украину после США. До сегодняшнего дня размер помощи составил €44 млрд.