Президент Украины посетит Германию 28 мая

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая совершит визит в Германию.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая совершит визит в Германию.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

В ходе визита он проведет переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Мерц намерен обсудить с Зеленским возможные шаги на пути к дальнейшим техническим переговорам между Россией и Украиной, а также продолжение военной помощи Киеву.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений в Украину после США. До сегодняшнего дня размер помощи составил €44 млрд.