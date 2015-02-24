Президент Украины посетил международную оборонную выставку IDEX-2015 в Абу-Даби

Абу-Даби. 24 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко посетил проходящую в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби международную оборонную выставку IDEX-2015.

Как сообщает освещающий работу выставки корреспондент Report, сначала П.Порошенко встретился с руководством ОАЭ. На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества в области обороны.

Президент сообщил журналистам, что с ОАЭ был подписан меморандум о взаимопонимании в области военно-технического сотрудничества. Глава украинского государства отметил важность заключения этого документа.

П.Порошенко добавил, что в ходе его визита были проведены важные переговоры по поставкам вооружения, что еще больше усилит оборонную мощь страны: "Должен подчеркнуть, что мы наращиваем эту мощь для того, чтобы защитить страну, защитить ее территориальную целостность. Мы не собираемся ни на кого нападать".

Затем П.Порошенко совершил обход стендов ведущих компаний, представленных на выставке. В конце президент посетил национальный стенд Украины, где ознакомился с представленной на стенде военной техникой, пообщался со специалистами.