Президент Украины подписал закон о рынке природного газа

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о рынке природного газа. Об этом в своем Twitter написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В рамках стратегического курса на деолигархизацию страны президент только что подписал закон о рынке природного газа", - написал он.

Согласно пояснительной записке к документу, "основной целью закона является создание эффективной конкурентной среды на рынке природного газа с учетом основных требований законодательства ЕС".

Закон предусматривает создание на Украине полноценного рынка природного газа, основанного на принципах свободной конкуренции с должным уровнем защиты потребителей. Кроме того, инициативой предусматривается надежное энергоснабжение и способность к интеграции с рынками газа сторон Европейского энергетического сообщества, в том числе создание региональных рынков природного газа.

Документ также предусматривает разделение функций компании "Нафтогаз Украины". Соответственно, функции магистрального транспорта газа и его хранения будут отделены друг от друга.

Законом предусматривается, что вся транспортная инфраструктура и подземные хранилища газа (сейчас ими управляет компания "Укртрансгаз") должны быть разделены на два самостоятельных предприятия: "Магистральные газопроводы Украины" и "Подземные газовые хранилища Украины".