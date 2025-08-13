Президент Украины планирует созвониться с Трампом после встречи на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после предстоящей встречи американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

Как передает Report, об этом сказал Зеленский по итогам онлайн-конференции с Трампом и европейскими лидерами.

"Трамп предложил мне установить с ним контакт после встречи (с Путиным - ред.) на Аляске. Мы обсудим все результаты, если они будут, а также обозначим наши следующие взаимные шаги", - отметил он.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил эти планы, уточнив, что лидеры намерены сосредоточиться на обсуждении вариантов долгосрочного мирного урегулирования российско-украинского конфликта.