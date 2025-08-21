Президент Украины опроверг заявления о скором захвате Донбасса Россией

Президент Украины опроверг заявления о скором захвате Донбасса Россией

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления о скором захвате Донбасса Россией, заявив, что на это "понадобится еще четыре года".

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил Зеленский на встрече с журналистами.

Президент пояснил, что РФ оккупировала без полномасштабной войны весь Крым и треть Донецкой области, а после начала войны - еще примерно треть.

"Сейчас в целом где-то 67-69% они держат. То есть мы говорим, что за почти 4 года полномасштабной войны они оккупировали треть Донецкой области. И поэтому я объяснил, что рассказы, что до конца года они оккупируют наш Донбасс, это все разговоры. То есть, чтобы оккупировать наш Донбасс, им нужно еще 4 года", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что россияне не получат Сумскую область, поскольку они не смогут удержать те участки в приграничной зоне, которые на данный момент контролируют.

"В сегодняшних реалиях это вопрос времени, несколько месяцев - и их не будет на Сумщине", - добавил президент.

Он также подчеркнул, что Россия не получит Харьковскую область, а разговоры о Николаевской области и готовности передать Украине Кинбурнскую косу - лишь попытка блокировать выход Украины к морю.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина юридически не признает аннексию временно оккупированных территорий.