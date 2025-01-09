Президент Украины обсудил с главой Пентагона текущую ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны США (главой Пентагона) Ллойдом Остином в рамках 25-го заседания группы на авиабазе Рамштайн в Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны США (главой Пентагона) Ллойдом Остином в рамках 25-го заседания Контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии.

Как сообщает Report, об этом Зеленский написал в соцсети X.

"Встретился с Ллойдом Остином для обсуждения вопроса поддержки Украины", - заявил Зеленский.

Украинский лидер сообщил, что стороны обсудили текущую ситуацию на фронте, а также потребности страны в беспилотных летательных аппаратах.

"Мы также обменялись мнениями о перспективах усиления противовоздушной обороны Украины и получения дополнительных систем противовоздушной обороны от других стран", - подытожил украинский лидер.