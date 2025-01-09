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Президент Украины обсудил с главой Пентагона текущую ситуацию на фронте

Президент Украины обсудил с главой Пентагона текущую ситуацию на фронте Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны США (главой Пентагона) Ллойдом Остином в рамках 25-го заседания группы на авиабазе Рамштайн в Германии.
Другие страны
9 января 2025 г. 20:32
Президент Украины обсудил с главой Пентагона текущую ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны США (главой Пентагона) Ллойдом Остином в рамках 25-го заседания Контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии.

Как сообщает Report, об этом Зеленский написал в соцсети X.

"Встретился с Ллойдом Остином для обсуждения вопроса поддержки Украины", - заявил Зеленский.

Украинский лидер сообщил, что стороны обсудили текущую ситуацию на фронте, а также потребности страны в беспилотных летательных аппаратах.

"Мы также обменялись мнениями о перспективах усиления противовоздушной обороны Украины и получения дополнительных систем противовоздушной обороны от других стран", - подытожил украинский лидер.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Ostinlə döyüş meydanındakı vəziyyəti müzakirə edib

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