Президент Украины обсудил с главой Пентагона текущую ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны США (главой Пентагона) Ллойдом Остином в рамках 25-го заседания Контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии.
Как сообщает Report, об этом Зеленский написал в соцсети X.
"Встретился с Ллойдом Остином для обсуждения вопроса поддержки Украины", - заявил Зеленский.
Украинский лидер сообщил, что стороны обсудили текущую ситуацию на фронте, а также потребности страны в беспилотных летательных аппаратах.
"Мы также обменялись мнениями о перспективах усиления противовоздушной обороны Украины и получения дополнительных систем противовоздушной обороны от других стран", - подытожил украинский лидер.