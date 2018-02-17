Президент Украины обсудил с главой Пентагона размещение миссии ООН в Донбассе

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Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко в рамках встречи с главой Пентагона США Джеймсом Мэттисом в Мюнхене обсудил вопрос размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Обсуждалась необходимость размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе в соответствии с принципами ООН и целей Минского процесса", - говорится в сообщении администрации украинского президента.

Отметим, что ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что ЕС может начать пошаговую отмену санкций с России, если удастся реализовать идею о вводе миссии ООН в Донбасс.

"Мы должны добиться перемирия на Украине. Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции", - указал З.Габриэль.