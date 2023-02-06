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Президент Украины может принять участие в саммите лидеров стран ЕС

Президент Украины может принять участие в саммите лидеров стран ЕС Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в саммите лидеров стран-членов ЕС, запланированный на 9 февраля.
Другие страны
6 февраля 2023 г. 17:02
Президент Украины может принять участие в саммите лидеров стран ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в саммите лидеров стран ЕС, запланированный на 9 февраля.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в Financial Times.

Согласно плану, президент может выступать на специальной сессии Европейского парламента, что, со своей стороны, вызывает беспокойство с точки зрения безопасности. "Откровенно говоря, есть большие риски, если я куда-то поеду. Это правда", - заявил Зеленский журналистами, отвечая на вопрос о возможном визите в Брюссель.

Поездка Зеленского на саммит ЕС может стать вторым визитом президента за пределы Украины после начала войны.

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