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Президент Украины и премьер Японии обсудили усиление санкционного давления на Россию

Президент Украины и премьер Японии обсудили усиление санкционного давления на Россию Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, в ходе которого стороны обсудили санкции против России.
Другие страны
25 декабря 2024 г. 19:58
Президент Украины и премьер Японии обсудили усиление санкционного давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, в ходе которого стороны обсудили усиление санкционного давления на Россию.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Зеленский поблагодарил Японию за предоставленную Украине гуманитарную и финансовую помощь на общую сумму $12 млрд.

Он также сообщил о решении Токио предоставить Украине еще $3 млрд в виде кредита, который погасят за счет замороженных российских активов.

Отметим, что в ноябре японские СМИ сообщали о том, что правительство Японии рассматривает возможность усиления санкций против России и Северной Кореи. Такие действия Токио хочет координировать с другими странами, в частности со странами "Большой семерки".

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