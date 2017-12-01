 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Украины анонсировал референдумы по вступлению в ЕС и НАТО

    Порошенко: Сегодня есть все основания полагать и верить, что худшее позади

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Референдумы о вступлении страны в ЕС и НАТО пройдут в Украине "в обозримом будущем". 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

    "Сегодня есть все основания полагать и верить, что худшее прошло. Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию, и даже не сомневайтесь, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении в НАТО, и членство в Европейском союзе", - сказал Порошенко.

    Ранее Порошенко поручил привести разведку Украины к стандартам НАТО.


    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi