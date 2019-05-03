Советник Зеленского: Главным приоритетом для Украины является активизация "нормандского формата"

Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина).

Как передает Report со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщил экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником В.Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам, журналистам в Брюсселе.

"Ключевым приоритетом для нас будет возобновление работы, активизация работы "нормандского формата". Для нас тут важно не как можно скорее провести встречу, а наполнить ее смыслом. Это важный шаг, чего ожидали избиратели, чтобы мы понемногу находили решение проблемы войны на востоке нашей страны", - заявил А.Данилюдк.