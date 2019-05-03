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Советник Зеленского: Главным приоритетом для Украины является активизация "нормандского формата"

Президент Украины намерен активизировать "нормандский формат"
​Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы нормандского формата

Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина).

Как передает Report со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщил экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником В.Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам, журналистам в Брюсселе.

"Ключевым приоритетом для нас будет возобновление работы, активизация работы "нормандского формата". Для нас тут важно не как можно скорее провести встречу, а наполнить ее смыслом. Это важный шаг, чего ожидали избиратели, чтобы мы понемногу находили решение проблемы войны на востоке нашей страны", - заявил А.Данилюдк.

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