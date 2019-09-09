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Президент Украины 23 cентября посетит США

Президент Украины 23 cентября отправляется в США
​Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября
© Reuters

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД страны Вадим Пристайко.

"У нас есть приглашение, оно даже письменное, что нечасто делается в дипломатии - приглашение прибыть с визитом не просто в США. В США, вы знаете, мы едем 23 сентября. Но прибыть с визитом в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом (США Дональдом Трампом - ред.) и правительством США", - сказал В.Пристайко.

При этом министр не уточнил, когда состоится встреча президентов Украины и США.

"Есть разные даты, которые мы сейчас отрабатываем. Я думаю, что в ближайшее время вы узнаете", - добавил он.

Напомним, что Д.Трамп 9 августа сообщал, что В.Зеленский вскоре будет принят в Белом доме. 

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