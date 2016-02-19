​Президент Уганды закрыл доступ к соцсетям в день выборов

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Правительств Уганды заблокировало доступ к социальным сетям в день президентских выборов, 18 февраля, назвав это мерой предосторожности.

Как передает Report со ссылкой на CNN, популярные соцсети и мессенджеры Twitter, Facebook, WhatsApp и даже мобильные денежные переводы были заблокированы по всей стране.

Президент Уганды Йовери Мусевини, который хочет в пятый раз одержать победу на выборах, подтвердил, что он приказал ввести запрет.

"Это мера безопасности, чтобы не допустить лжи, которая в настоящее время распространяется на этих платформах, предназначенных для подстрекательства к насилию и незаконного оглашения результатов выборов. Поэтому мы вынуждены были закрыть их ради безопасности", — сказал он, добавив, что "вся эта ложь подрывает целостность избирательного процесса".