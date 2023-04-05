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Президент UEFA: Не стоит ожидать допуска российских клубов до окончания военных действий в Украине

Президент UEFA: Не стоит ожидать допуска российских клубов до окончания военных действий в Украине Переизбранный президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александр Чеферин считает, что ожидать возвращения российских клубов и сборных в международные соревнования сложно во время военной операции в Украине.
Другие страны
5 апреля 2023 г. 19:00
Президент UEFA: Не стоит ожидать допуска российских клубов до окончания военных действий в Украине

Переизбранный президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александр Чеферин считает, что ожидать возвращения российских клубов и сборных в международные соревнования сложно во время войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Коммерсант, по его мнению, вернуть клубы и сборные в турниры под эгидой UEFA можно будет лишь по окончании боевых действий.

«Очень сложно что-либо изменить, пока не прекратятся боевые действия»,— заявил Чеферин (цитата по Twitter-аккаунту CGTN Europe).

Более конкретные сроки возможного возвращения российских клубов и сборных на международную арену он не озвучил.

28 февраля 2023 года UEFA и FIFA (Международная федерация футбола) исключили российские сборные и клубы из всех международных турниров в связи с конфликтом в Украине. Из-за решения UEFA и FIFA сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, также российская национальная команда не участвует в отборе на Евро-2024. Заявку РФС на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 годах также отклонили.

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