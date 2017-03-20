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    Президент Uber уходит из компании из-за разразившихся скандалов

    Джефф Джонс занял кресло президента полгода назад

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Президент Uber Джефф Джонс принял решение покинуть стены компании всего через 6 месяцев после назначения на пост.

    Как передает Report, действия связаны с рядом скандалов.

    Сам Джонс рассказал, что не подозревал о масштабе проблем, пока не занял кресло президента. Напомним, в конце января прошла массовая акция с призывом удалить приложение компании с мобильных девайсов. Предположительно, многие заподозрили связь сервиса с администрацией Трампа и предпочли перейти к конкурентам.

    К тому же, генеральный директор Трэвис Каланик в марте начал поиски операционного директора, который встал бы на ступень выше, чем Джонс.

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