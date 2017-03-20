Президент Uber уходит из компании из-за разразившихся скандалов

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Президент Uber Джефф Джонс принял решение покинуть стены компании всего через 6 месяцев после назначения на пост.

Как передает Report, действия связаны с рядом скандалов.

Сам Джонс рассказал, что не подозревал о масштабе проблем, пока не занял кресло президента. Напомним, в конце января прошла массовая акция с призывом удалить приложение компании с мобильных девайсов. Предположительно, многие заподозрили связь сервиса с администрацией Трампа и предпочли перейти к конкурентам.

К тому же, генеральный директор Трэвис Каланик в марте начал поиски операционного директора, который встал бы на ступень выше, чем Джонс.