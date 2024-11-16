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Президент Туркменистана уволил вице-премьера и министра торговли

Президент Туркменистана уволил вице-премьера и министра торговли Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов уволил заместителя председателя кабинета министров Батыра Атдаева, который курировал торговый комплекс, текстильную промышленность и частный сектор.
Другие страны
16 ноября 2024 г. 07:54
Президент Туркменистана уволил вице-премьера и министра торговли

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов уволил заместителя председателя кабинета министров Батыра Атдаева, который курировал торговлю, текстильную промышленность и частный сектор.

Как передает Report, об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

По ее информации, Атдаев освобожден от должности в связи с тем, что не справился с возложенными на него обязанностями. Новым вице-премьером, курирующим указанные сферы, стал ранее занимавший должность руководителя Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Нокергулы Атагулыев. Ему назначен испытательный срок в шесть месяцев.

Также в ходе заседания кабмина Бердымухамедов за серьезные недостатки, допущенные в работе, освободил от должности министра торговли и внешнеэкономических связей Бегенча Гочмоллаева. Временным исполняющим обязанности министра стал Керим Курбанов, занимавший пост заместителя министра.

Напомним, что Атдаев занимал пост вице-премьера с июня 2022 года, Гочмоллаев был назначен министром торговли в июле 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistan Prezidenti Baş nazirin müavini və ticarət nazirini vəzifəsindən azad edib

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