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Президент Туркменистана сменил вице-премьера

Президент Туркменистана сменил вице-премьера Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов освободил Чарымырата Пурчекова от должности вице-премьера, занимающегося электроэнергетикой, промышленностью и строительством.
Другие страны
11 февраля 2023 г. 06:56
Президент Туркменистана сменил вице-премьера

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов освободил Чарымырата Пурчекова от должности вице-премьера, занимающегося электроэнергетикой, промышленностью и строительством.

Как передает Report, об этом пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

Новым вице-премьером стал Баймырат Аннамаммедов, до этого являвшийся министром промышленности и строительства.

Бердымухамедов дал поручение укрепить производственную базу промышленности строительных материалов, вывести на проектную мощность действующие предприятия химической индустрии. Также новому вице-премьеру предстоит строить новые электростанции "для надежного обеспечения электроэнергией потребителей в стране и за рубежом, а также по развитию зеленой электроэнергетики и строительству солнечных электростанций".

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