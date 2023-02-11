Президент Туркменистана сменил вице-премьера

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов освободил Чарымырата Пурчекова от должности вице-премьера, занимающегося электроэнергетикой, промышленностью и строительством.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов освободил Чарымырата Пурчекова от должности вице-премьера, занимающегося электроэнергетикой, промышленностью и строительством.

Как передает Report, об этом пишет газета "Нейтральный Туркменистан" .

Новым вице-премьером стал Баймырат Аннамаммедов, до этого являвшийся министром промышленности и строительства.

Бердымухамедов дал поручение укрепить производственную базу промышленности строительных материалов, вывести на проектную мощность действующие предприятия химической индустрии. Также новому вице-премьеру предстоит строить новые электростанции "для надежного обеспечения электроэнергией потребителей в стране и за рубежом, а также по развитию зеленой электроэнергетики и строительству солнечных электростанций".