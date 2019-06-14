Президент Туркменистана поразил мишени из пистолета, проезжая на велосипеде

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на военных учениях продемонстрировал навыки меткой стрельбы из пистолета, проезжая на велосипеде, сообщает в пятницу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Эти навыки туркменский лидер показал на военных учениях в учебно-тренировочном центре. Издание отмечает, что глава государства в целях внезапной проверки войск национальной армии отдал после полуночи приказ об оперативном приведении соответствующих подразделений в состояние боеготовности. По тревоге был поднят личный состав воинских частей, боевые самолеты и вертолеты направились в учебно-тренировочный центр.

Здесь глава государства, посмотрев военные учения, сел на велосипед, и совершая развороты перед установленными у дороги тремя мишенями, произвел из пистолета по три выстрела в каждую из них.

Газета подчеркивает, что, четко поразив все мишени, туркменский лидер ещё раз продемонстрировал свою физическую подготовку и мастерство, а также вновь подал для военнослужащих, в особенности, молодёжи, образцовый пример.

"Солдаты, участвовавшие в проведённых здесь военных учениях, рассматривали чётко отстреленные главой государства Гурбангулы Бердымухамедовым мишени. … Подчеркнув мастерство лидера нации, солдаты отметили, что это – большая гордость для туркменской молодёжи", - пишет "Нейтральный Туркменистан".

Президент Туркменистана регулярно демонстрирует подчиненным навыки стрельбы из различных видов оружия. Меткая стрельба проездом на велосипеде, была показана туркменским президентом впервые.