Президент Туркменистана освободил от должности министра энергетики

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов освободил от должности министра энергетики страны Хаджимухаммета Реджепмырадова за допущенные в работе ошибки.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов освободил от должности министра энергетики страны Хаджимухаммета Реджепмырадова за допущенные в работе ошибки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам прошедшего накануне расширенного заседания кабмина страны.

Новым министром энергетики Бердымухамедов назначил Аннагельды Сапарова, до этого занимавшего должность заместителя главы ведомства. Реджепмырадов возглавлял министерство с августа 2021 года. В январе этого года президент Туркменистана также сменил вице-премьера, курирующего электроэнергетику, строительство и промышленность: вместо Чарымырата Пурчекова эту должность занял Баймырат Аннамаммедов.

Кроме того, в ходе заседания глава государства за недочеты в работе освободил Ныязлы Ныязлыева от должности руководителя государственного концерна "Туркменхимия".