Президент Туркменистана освободил от должности министра энергетики

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов освободил от должности министра энергетики страны Хаджимухаммета Реджепмырадова за допущенные в работе ошибки.
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Новым министром энергетики Бердымухамедов назначил Аннагельды Сапарова, до этого занимавшего должность заместителя главы ведомства. Реджепмырадов возглавлял министерство с августа 2021 года. В январе этого года президент Туркменистана также сменил вице-премьера, курирующего электроэнергетику, строительство и промышленность: вместо Чарымырата Пурчекова эту должность занял Баймырат Аннамаммедов.
Кроме того, в ходе заседания глава государства за недочеты в работе освободил Ныязлы Ныязлыева от должности руководителя государственного концерна "Туркменхимия".