Президент Туркменистана объявил выговор вице-премьеру

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор вице-премьеру Бахаргуль Абдыевой за ослабление контроля над деятельностью подчиненных руководителей, передает Report со ссылкой на русскоязычную газету правительства "Нейтральный Туркменистан".

Соответствующее распоряжение глава государства подписал на заседании правительства по видеосвязи. Он заострил внимание вице-премьера, курирующего культуру и СМИ, на ослаблении контроля над деятельностью руководителей этой сферы и снижении уровня требовательности к ним.

"В ряде тех или иных ведомств со стороны руководящих работников часто нарушаются порядок и дисциплина, допускаются различные негативные явления", - сказал глава государства. В этой связи за серьезные недостатки, допущенные в работе, президент объявил председателю Туркменистанской государственной издательской службы Акмырату Худайбердиеву строгий выговор с последним предупреждением.