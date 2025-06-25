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Президент Туркменистана и глава МИД РФ обсудили развитие МТК "Север-Юг"

Президент Туркменистана и глава МИД РФ обсудили развитие МТК "Север-Юг" Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым реализацию проекта транспортного коридора Север-Юг.
Другие страны
25 июня 2025 г. 11:18
Президент Туркменистана и глава МИД РФ обсудили развитие МТК Север-Юг

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым развитие международного транспортного коридора "Север-Юг".

Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.

"Есть целый ряд вопросов на повестке дня, которые требуют уже предметного внимания. В том числе целый ряд проектов в рамках создаваемого международного транспортного коридора Север-Юг. Россия и Туркменистан будут играть важную роль в реализации этого действительно перспективного начинания, которое существенно укрепит позиции всего нашего региона с точки зрения логистики и развития евразийского континента, обеспечения связи между северными и южными морями", - сказал Лавров.

Министр на встрече с Бердымухамедовым также отметил необходимость определить в ближайшее время сроки проведения очередного заседания межправительственной комиссии двух стран.

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