Президент Туркменистана распорядился потушить "Врата ада" в Каракумах

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов распорядился изобрести способ тушения газового кратера в пустыне Каракумы, который также известен как "Врата ада".

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов распорядился изобрести способ тушения газового кратера в пустыне Каракумы, который также известен как "Врата ада".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает Туркменское телевидение.

В ходе встречи кабмина, проходившей в видеоформате, глава государства дал соответствующее распоряжение вице-премьеру Шахыму Абрахманову, курирующему нефтегазовый комплекс. Бердымухамедов отметил, что в районе Дарвазы многие годы сгорает природный газ, что вредит экологии и здоровью местного населения.

Кроме того, как подчеркнул туркменский лидер, страна теряет ценное сырье, которое можно было бы продавать за рубеж, а вырученные деньги направить на рост благосостояния граждан. В связи с этим Бердымухамедов поручил организовать научные дискуссии и, при необходимости, задействовать иностранных экспертов, чтобы решить проблему газового кратера.

Эта достопримечательность представляет собой впадину, расположенную в пустыне Каракумы, в 266 километрах севернее Ашхабада около села Дарваза, диаметром около 60 метров и глубиной 20 метров, из которой вырываются сотни огненных языков. Она имеет рукотворное происхождение, однако по истечении почти полувека воспринимается как природный памятник. В 1971 году, когда на этом месте бурили скважину в поисках природного газа, произошел обвал. Геологи приняли решение поджечь выходящий из провала газ, рассчитывая, что он полностью выгорит за несколько дней. Однако огонь горит и по сей день.