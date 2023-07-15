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Президент Туркменистана отправил правительство в отпуск на месяц

Президент Туркменистана отправил правительство в отпуск на месяц Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов разрешил правительству страны уйти в отпуск с 1 августа по 1 сентября.
Другие страны
15 июля 2023 г. 09:16
Президент Туркменистана отправил правительство в отпуск на месяц

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов разрешил правительству страны уйти в отпуск с 1 августа по 1 сентября.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на газету "Нейтральный Туркменистан".

Данное решение было принято по итогам прошедшего накануне расширенного заседания кабмина.

Бердымухамедов отметил, что показатели за первое полугодие удовлетворительны, поручив руководителям всех министерств и отраслевых ведомств провести в ближайшие дни совещания по итогам шести месяцев.

После этого он разрешил руководителям, кроме сельскохозяйственного комплекса и хякимов велаятов (глав областей), уйти в трудовой отпуск с 1 августа по 1 сентября. Глава государства рекомендовал провести его, как в предыдущие годы, в курортных зонах "Аваза", "Арчман", "Йылысув" и в других санаториях страны.

Традиционно туркменское правительство уходит в отпуск на месяц в эти даты. Однако были и исключения, например в 2018 году. На тот момент президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отправлял чиновников в отпуск на две недели.

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