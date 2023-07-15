Президент Туркменистана отправил правительство в отпуск на месяц

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов разрешил правительству страны уйти в отпуск с 1 августа по 1 сентября.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов разрешил правительству страны уйти в отпуск с 1 августа по 1 сентября.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на газету "Нейтральный Туркменистан" .

Данное решение было принято по итогам прошедшего накануне расширенного заседания кабмина.

Бердымухамедов отметил, что показатели за первое полугодие удовлетворительны, поручив руководителям всех министерств и отраслевых ведомств провести в ближайшие дни совещания по итогам шести месяцев.

После этого он разрешил руководителям, кроме сельскохозяйственного комплекса и хякимов велаятов (глав областей), уйти в трудовой отпуск с 1 августа по 1 сентября. Глава государства рекомендовал провести его, как в предыдущие годы, в курортных зонах "Аваза", "Арчман", "Йылысув" и в других санаториях страны.

Традиционно туркменское правительство уходит в отпуск на месяц в эти даты. Однако были и исключения, например в 2018 году. На тот момент президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отправлял чиновников в отпуск на две недели.