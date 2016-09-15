Президент Туркмениcтана назначил посла в Азербайджане главой Госкомспорта

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в четверг на заседании правительства освободил Какабая Сейидова от обязанностей председателя Государственного комитета Туркменистана по спорту в связи с переходом на другую работу.

Как передает Report, об этом сообщает Туркменское телевидение.

Новым главой туркменского Госкомспорта назначен Тойли Комеков, до этого занимавший пост чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Азербайджанской республике, отмечается в сообщении.

В августе Бердымухамедов объявил Сейидову строгий выговор с последним предупреждением об увольнении за провальное выступление туркменской сборной на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Также глава государства поручил правительству проанализировать ситуацию в туркменском спорте и по-новому организовать руководство спортивной сферой в стране.