Президент Туркмениcтана помиловал 365 заключенных

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании 365 заключенных по случаю Лейлят аль-Кадр ("Ночь предопределения" или "Ночь ахья" - ред.).

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании 365 заключенных по случаю Лейлят аль-Кадр ("Ночь предопределения" или "Ночь ахья" - ред.).

Как передает Report , об этом он сообщил в официальной программе телевидения "Ватан".

"Уважаемые члены кабинета министров, по традиции мы в канун священной ночи Гадыр гиджеси проводим акции помилование граждан, осужденных за совершенные преступления, но искренне раскаявшихся в содеянном. Следуя нашей благородной традиции, я подписываю указ о помиловании по случаю приближающейся священной Ночи всемогущества 356 осужденных граждан Туркменистана", - сказал президент в ходе заседания кабмина страны.

Бердымухамедов поручил председателю Комиссии по подготовке предложений по вопросам гражданства и помилования при президенте Туркменистана Бегенчу Гундогдыеву совместно с руководителями правоохранительных органов провести необходимую работу для освобождения осужденных из мест заключения и возвращения их в ближайшее время к своим семьям.

Главам районов, городов и другим руководителям дано указание принять меры для трудоустройства помилованных лиц. Президент Туркменистана пожелал помилованным гражданам добросовестно работать, жить плодами своего честного труда и служить своей Отчизне.