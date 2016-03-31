​Президент Турции встретился с государственным секретарем США

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с государственным секретарем США Джоном Керри.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, встреча, проходившая в закрытом режиме, продлилась 45 минут.

Сообщается, что в ней приняли участие министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, посол Турции в США Сердар Кылыч, спецпредставитель президента США по борьбе с боевиками террористической группировки "Исламское государство" Бретт Макгерк и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.