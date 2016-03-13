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    Президент Турции: "Там, где присутствует наша культура, нет места террористам"

    Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии вручения международных наград Религиозного фонда Турции

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "Там, где присутствует культура Турции, нет места террористам ДАЕШ или «Боко Харам». Там, где присутствует турецкая культура, нет места PKK, PYD , YPG, - нет места Ку-клукс-клан".

    Об этом, как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu,заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии вручения международных наград Религиозного фонда Турции.

    Президент отметил, что в среде, где имеет место турецкая культура, нет места несправедливости и гонениям на религиозной или национальной почве.

    "В нашей культуре такие события как "холокост" были бы невозможы", - подчеркнул президент Эрдоган.

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