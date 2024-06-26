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Президент Турции провел телефонный разговор с новым Генсеком НАТО

Президент Турции провел телефонный разговор с новым Генсеком НАТО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Другие страны
26 июня 2024 г. 14:57
Президент Турции провел телефонный разговор с новым Генсеком НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как передает Report, об этом сообщили в Управлении коммуникаций администрации президента Турции.

Эрдоган поздравил Рютте с новым назначением.

Послы 32 стран НАТО на заседании Североатлантического совета в Брюсселе утвердили кандидатуру проигравшего выборы премьера Нидерландов Марка Рютте на пост Генерального секретаря альянса на следующие пять лет. Он приступит к исполнению своих обязанностей с октября, сменив норвежца Йенса Столтенберга.

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Версия на английском языке Turkish president makes phone call to new NATO Secretary General
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti NATO-nun yeni baş katibi ilə danışıb

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