Эрдоган поздравил турецкий народ с праздником Рамазан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил турецкий народ со священным для мусульман праздником Рамазан.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.
"В этом году мы с грустью встретили месяц Рамазан, переживая боль гибели множества сограждан в результате землетрясений 6 февраля. Еще раз желаю упокоения душам свыше 50 тыс. жертв землетрясений и наводнений, желаю терпения родным и близким", - сказал он.
Президент Турции отметил, что правительство продолжало поддерживать пострадавших от землетрясений и в священный месяц Рамазан: "Ни предвыборная кампания, ни государственные мероприятия или заботы повседневной жизни не заставят нас забыть о нуждах зоны бедствия".
По словам Эрдогана, после праздника Рамазан учебные заведения в зонах бедствия будут вновь открыты, а также ускорится процесс возвращения граждан.
"В зоне бедствия в целом будут построены свыше 650 тыс. единиц жилья, из которых 507 тыс. постройки в городах, а 143 тыс. - в селах. Из низ 319 тыс. будут построены и сданы в течение года", - добавил президент Турции.