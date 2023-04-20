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Эрдоган поздравил турецкий народ с праздником Рамазан

Эрдоган поздравил турецкий народ с праздником Рамазан Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил турецкий народ со священным для мусульман праздником Рамазан
Другие страны
20 апреля 2023 г. 14:45
Эрдоган поздравил турецкий народ с праздником Рамазан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил турецкий народ со священным для мусульман праздником Рамазан.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

"В этом году мы с грустью встретили месяц Рамазан, переживая боль гибели множества сограждан в результате землетрясений 6 февраля. Еще раз желаю упокоения душам свыше 50 тыс. жертв землетрясений и наводнений, желаю терпения родным и близким", - сказал он.

Президент Турции отметил, что правительство продолжало поддерживать пострадавших от землетрясений и в священный месяц Рамазан: "Ни предвыборная кампания, ни государственные мероприятия или заботы повседневной жизни не заставят нас забыть о нуждах зоны бедствия".

По словам Эрдогана, после праздника Рамазан учебные заведения в зонах бедствия будут вновь открыты, а также ускорится процесс возвращения граждан.

"В зоне бедствия в целом будут построены свыше 650 тыс. единиц жилья, из которых 507 тыс. постройки в городах, а 143 тыс. - в селах. Из низ 319 тыс. будут построены и сданы в течение года", - добавил президент Турции.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Ramazan bayramı münasibətilə türk xalqını təbrik edib
Версия на английском языке Erdogan congratulates Turkish people on Ramadan

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