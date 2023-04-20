Эрдоган поздравил турецкий народ с праздником Рамазан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил турецкий народ со священным для мусульман праздником Рамазан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил турецкий народ со священным для мусульман праздником Рамазан.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

"В этом году мы с грустью встретили месяц Рамазан, переживая боль гибели множества сограждан в результате землетрясений 6 февраля. Еще раз желаю упокоения душам свыше 50 тыс. жертв землетрясений и наводнений, желаю терпения родным и близким", - сказал он.

Президент Турции отметил, что правительство продолжало поддерживать пострадавших от землетрясений и в священный месяц Рамазан: "Ни предвыборная кампания, ни государственные мероприятия или заботы повседневной жизни не заставят нас забыть о нуждах зоны бедствия".

По словам Эрдогана, после праздника Рамазан учебные заведения в зонах бедствия будут вновь открыты, а также ускорится процесс возвращения граждан.

"В зоне бедствия в целом будут построены свыше 650 тыс. единиц жилья, из которых 507 тыс. постройки в городах, а 143 тыс. - в селах. Из низ 319 тыс. будут построены и сданы в течение года", - добавил президент Турции.