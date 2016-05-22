Президент Турции поручил новому премьер-министру сформировать новое правительство страны

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган поручил новому премьер-министру Бинали Йылдырыму сформировать новое правительство страны. Об этом сообщает Report со ссылкой на администрацию Эрдогана.

"Президент дал поручение Бинали Йылдырыму сформировать 65 правительство Турецкой Республики и пожелал ему успехов", — говорится в заявлении.

Ранее Йылдырым, занимавший в правительстве Ахмета Давутоглу пост министр транспорта, судоходства, был избран новым председателем правящей в стране Партии справедливости развития (ПСР) на ее внеочередном съезде в воскресенье. После этого Эрдоган принял отставку премьер-министра Ахмета Давутоглу, который отказался выставлять свою кандидатуру на пост главы партии на ее внеочередном съезде.