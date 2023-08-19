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Президент Турции отправится с однодневным визитом в Будапешт

Президент Турции отправится с однодневным визитом в Будапешт Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит 20 августа с однодневным визитом Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Другие страны
19 августа 2023 г. 14:12
Президент Турции отправится с однодневным визитом в Будапешт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит 20 августа с однодневным визитом Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе переговоров они обсудят прежде всего вопросы ситуации в Украине, выработкe дорожной карты по обеспечению безопасности в Черном море после прекращения "зерновой сделки".

Телеканал TRT, ссылаясь на источники в администрации Эрдогана сообщает, что в ходе встречи также планируется обсудить сотрудничество между двумя странами, а также подготовка заседания венгерско-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня, которое состоится в Будапеште в конце года.

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