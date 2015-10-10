Президент Турции отменил визит в Туркмению в связи с терактом в Анкаре

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган в связи с терактом в Анкаре отменил свой визит в Туркмению, намеченный на понедельник, сообщает газета Vatan со ссылкой на источник в администрации президента.

Эрдоган отменил свой визит в Туркмению, где на 12 октября была намечена трехсторонняя встреча президентов Турции, Азербайджана и Туркмении, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Два взрыва с интервалом в три секунды произошли утром в столице Турции перед началом митинга протеста против всплеска насилия из-за турецко-курдского конфликта на юго-востоке страны. Погибли по меньшей мере 86 человек, ранения получили 186, в том числе 9 полицейских. По словам премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу, есть доказательства, что теракт устроили два террориста-смертника. В причастности к теракту власти подозревают "Исламское государство", Рабочую партию Курдистана и две левоэкстремистские группировки.