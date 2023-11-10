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Президент Турции: Основной темой саммита ОИС станет урегулирование кризиса в Газе

Президент Турции: Основной темой саммита ОИС станет урегулирование кризиса в Газе Основной темой саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) 12 ноября в Саудовской Аравии станет скорейшее прекращение огня и урегулирование кризиса в секторе Газа.
Другие страны
10 ноября 2023 г. 11:58
Президент Турции: Основной темой саммита ОИС станет урегулирование кризиса в Газе

Основной темой саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) 12 ноября в Саудовской Аравии станет скорейшее прекращение огня и урегулирование кризиса в секторе Газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам своего пула по возвращении с саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте.

"Главной темой этого саммита станет война между Израилем и Палестиной. Мы соберемся там, чтобы обсудить все детали вопроса и провести переговоры, чтобы как можно скорее обеспечить гуманитарное прекращение огня", - сказал Эрдоган.

Президент Турции выразил надежду на то, что решения саммита ОИС могут стать большим шагом для прекращения агрессии Израиля в Газе. "Думаю, что решения, которые будут приняты на саммите, станут очень важными для продолжения процесса урегулирования кризиса", - отметил он.

Эрдоган также заявил, что Анкара продолжает активно заниматься поиском путей урегулирования на Ближнем Востоке и готовит подробный план: "Мы стараемся поддерживать активность и работоспособность всех международных площадок по данному вопросу. Мы в полной мере используем дипломатические средства для обеспечения прекращения огня, разъясняем нашим собеседникам дорожную карту для правильного, справедливого и постоянного решения и пытаемся сформировать международное общественное мнение для ее реализации".

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Версия на английском языке Turkish President: Gaza crisis settlement to be main topic of OIC summit

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