Президент Турции: Основной темой саммита ОИС станет урегулирование кризиса в Газе

Основной темой саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) 12 ноября в Саудовской Аравии станет скорейшее прекращение огня и урегулирование кризиса в секторе Газа.

Основной темой саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) 12 ноября в Саудовской Аравии станет скорейшее прекращение огня и урегулирование кризиса в секторе Газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам своего пула по возвращении с саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте.

"Главной темой этого саммита станет война между Израилем и Палестиной. Мы соберемся там, чтобы обсудить все детали вопроса и провести переговоры, чтобы как можно скорее обеспечить гуманитарное прекращение огня", - сказал Эрдоган.

Президент Турции выразил надежду на то, что решения саммита ОИС могут стать большим шагом для прекращения агрессии Израиля в Газе. "Думаю, что решения, которые будут приняты на саммите, станут очень важными для продолжения процесса урегулирования кризиса", - отметил он.

Эрдоган также заявил, что Анкара продолжает активно заниматься поиском путей урегулирования на Ближнем Востоке и готовит подробный план: "Мы стараемся поддерживать активность и работоспособность всех международных площадок по данному вопросу. Мы в полной мере используем дипломатические средства для обеспечения прекращения огня, разъясняем нашим собеседникам дорожную карту для правильного, справедливого и постоянного решения и пытаемся сформировать международное общественное мнение для ее реализации".